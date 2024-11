Refugiados de Gaza vivem sem direitos básicos no Egito

Há seis meses, ela mora na capital egípcia com seus três filhos. Estava grávida do caçula quando fugiu da guerra em Gaza com a filha de 6 anos, e o filho, de 4 anos. "Tive que deixar meu marido para trás porque não havia dinheiro suficiente para que ele deixasse o país." A fuga foi financiada com 5 mil dólares que a família reunir com doadores no exterior.

Fuga cara e novos medos

Muitas vezes, ela e sua família tiveram que fugir das bombas e drones do Exército israelense, mais recentemente para viver em uma tenda à beira-mar. "Eu vi tanta morte e sofrimento", desabafa.

No Cairo, novas preocupações estavam esperando por ela. Pouco depois da chegada, Mona foi despejada de seu primeiro apartamento. A proprietária temia possíveis represálias do Estado egípcio por estar alugando para refugiados palestinos. Para ela, esse foi outro golpe que a lembrou da incerteza da vida de refugiada. Os pensamentos sobre o que ela vivenciou em Gaza a assombram todas as noites.

Enquanto vários milhares de doentes e feridos foram autorizados a viajar para o Cairo para receber tratamento em hospitais egípcios, muitos palestinos também saíram de Gaza com a ajuda de embaixadas estrangeiras ou por meio de uma empresa egípcia.

A empresa cobrou uma alta "taxa de intermediação" para ajudar os palestinos a fugir da Faixa de Gaza. Foi dessa forma que Mona e seus filhos conseguiram deixar o território. Segundo relatos, a empresa estaria ligada aos serviços de segurança do Estado egípcio, mas estes negam qualquer relação.