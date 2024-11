Berlim ganha seu primeiro memorial decolonial - Obra em bronze intitulada "EarthNest", ou ninho do mundo, evoca impactos da colonização e convida a refletor sobre como lidar com as heranças desse sistema de dominação.Berlim ganhou seu primeiro memorial destinado à resistência decolonial. A obra de arte, uma escultura em bronze intitulada "EarthNest" (Ninho do Mundo, em tradução livre), foi produzida pelo coletivo de artistas The Lockward Collective e foi aberta ao público nesta sexta-feira (15/11) na capital alemã.

O memorial está instalado em frente ao Berlin Global Village, um centro no distrito de Neukölln que abriga cerca de 50 associações e iniciativas de imigrantes que atuam nas áreas de justiça global, sustentabilidade e diversidade, dentre outras.

A data de abertura do memorial, 15 de novembro, é a mesma da Conferência de Berlim – também conhecida como "Conferência do Congo" –, realizada nessa mesma data no ano de 1884.