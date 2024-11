Tales: Ataque ao STF é efeito retardado de 'bombas' nas falas de Bolsonaro

Houve a invasão da sede da Polícia Federal no dia da diplomação do Lula. Houve a bomba armada em um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília por um sujeito que disseram depois ser um 'lobo solitário'. Mas ele estava seguindo um roteiro de 'bombas' que estavam sendo deflagradas até o 8/1. Há outras que foram ensaiadas.

O país está com várias 'bombas' armadas. Temos que tentar desarmá-las. Não pela anistia e nem pelas ameaças de novas investidas como essas que os bolsonaristas estão fazendo. Eles não estão pacificando o país. A mão dura da lei tem que agir sobre eles. Tales Faria, colunista do UOL.

Para Tales, a comparação entre o caso das explosões e o de Adélio Bispo dos Santos, preso após dar uma facada em Jair Bolsonaro em 2018, é descabida.

A comparação que podemos fazer entre esses casos é que ninguém está pedindo anistia para o Adélio. Ninguém está falando para esquecê-lo; pode e deve ser lembrado. Esse cidadão cometeu um gesto louco, mas ninguém incentivou que isso fosse feito. O caso do 8 de janeiro, não; houve incentivos públicos no 7 de setembro, quando Bolsonaro disse que não obedeceria mais ao Supremo. Isso sem falar no gabinete do ódio.

A diferença é que não havia alguém por trás incentivando, muito menos publicamente. Não duvido que esse cidadão [o autor das explosões] tenha distúrbios. Mas essas pessoas são as mais suscetíveis à influência de um líder, como aqueles que invadiram o Capitólio a mando de Donald Trump.