Ataque a faca em escola na China deixa oito mortos

"Ele voltou à escola para expressar sua raiva e cometer esses assassinatos", disse a polícia, acrescentando que o suspeito havia confessado. A polícia disse que os serviços de emergência foram mobilizados para tratar os feridos e fornecer acompanhamento para as pessoas afetadas pelo ataque.

Há uma semana, ataque com carro deixou 35 mortos

Crimes violentos com facas não são incomuns na China, onde as armas de fogo são estritamente controladas, mas ataques com um número tão alto de mortes são relativamente raros.

No início desta semana, um homem de 62 anos matou 35 pessoas e feriu mais de 40 quando bateu com seu pequeno SUV em uma multidão na cidade de Zhuhai, no sul do país.

E houve uma série de outros ataques nos últimos meses. Em outubro, em Xangai, um homem matou três pessoas e feriu outras 15 em um ataque com faca em um supermercado.

No mês anterior, um estudante japonês foi esfaqueado fatalmente na cidade de Shenzhen, no sul do país, que faz fronteira com Hong Kong.