Trump nomeia assessora de 27 anos como porta-voz da Casa Branca

Durante a campanha, Leavitt destacou-se como uma figura recorrente nas redes de TV conservadoras, defendendo firmemente as políticas e declarações polêmicas de Trump e mostrando disposição para enfrentar veículos críticos do ex e próximo presidente, como a CNN.

Ela também teve seu primeiro filho neste ano e é conhecida por sua fervorosa devoção católica.

"Tive que lidar com muitos repórteres de fake news"

O cargo de secretário de imprensa é um dos mais importantes na Casa Branca. A pessoa que o ocupa se torna o rosto da administração e tem o dever de responder às perguntas dos jornalistas em entrevistas coletivas que às vezes se tornam bastante combativas.

No governo de Joe Biden, as coletivas têm sido quase diárias, assim como foram nos de Barack Obama (2009-2017) e George W. Bush (2001-2009).

No entanto, durante seu período na Casa Branca, Trump, que teve um relacionamento contencioso com a imprensa, ordenou que sua equipe de comunicação rompesse com a tradição de coletivas diárias.