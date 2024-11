Zelenski critica Scholz duramente por telefonema com Putin - Presidente ucraniano disse que chamada do chanceler alemão "abriu caixa de Pandora" que contribui para enfraquecer o isolamento internacional do líder russo. Ligação também foi condenada pela oposição alemã.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, criticou duramente a ligação do chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por considerar que a chamada abriu uma "caixa de Pandora".

"O chanceler Scholz me disse que planejava ligar para Putin. Sua ligação, em minha opinião, abre uma caixa de Pandora. Agora pode haver outras conversas e ligações telefônicas. São meras palavras", disse ele nesta sexta-feira (15/11) em seu tradicional discurso noturno para a população.

"E isso é exatamente o que Putin vem buscando há muito tempo. É essencial para ele enfraquecer seu isolamento, bem como o isolamento da Rússia, e ter meras conversas que não levarão a lugar algum. Ele vem fazendo isso há décadas", enfatizou o presidente ucraniano.