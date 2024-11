Alemanha: Verdes escolhem Habeck para candidato a chanceler - Atual ministro da Economia será o prinicpal candidato do Partido Verde nas próximas eleições, que devem ocorrer de forma antecipada em fevereiro. As pesquisas no momento são desfavoráveis à legenda.Os delegados do Partido Verde da Alemanha decidiram neste domingo (17/11), por expressiva maioria, que Robert Habeck, atual vice-chanceler federal e ministro da Economia, será o principal candidato da legenda na provável eleição antecipada de fevereiro.

A coalizão de três partidos que governava a Alemanha colapsou no início do mês após o chanceler federal Olaf Scholz, do Partido Social Democrata (SPD), exonerar o então ministro das Finanças e presidente do Partido Liberal Democrático (FDP), Christian Lindner.

O Bundestag (câmara baixa do Parlamento) deverá promover em dezembro um voto de confiança sobre Scholz, no qual ele deve ser derrotado, abrindo caminho para novas eleições previstas para 23 de fevereiro – e os partidos já estão em pré-campanha.