Oposição russa faz passeata de protesto em Berlim - A viúva de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, e os ex-prisioneiros Vladimir Kara-Murza e Ilya Yashin lideraram a marcha na capital alemã, encerrada em frente à embaixada da Rússia.Cerca de duas mil pessoas, entre as quais proeminentes figuras das oposição russa que vivem no exílio, participaram de uma marcha em Berlim neste domingo (17/11) que pediu o fim da guerra na Ucrânia e a queda do presidente russo Vladimir Putin.

Entre os líderes da passeata estavam Yulia Navalnya, viúva do opositor de Putin Alexei Navalny, e Vladimir Kara-Murza e Ilya Yashin, que estavam detidos na Rússia e foram libertados em uma troca de prisioneiros em 1º de agosto.

Os manifestantes carregavam cartazes com mensagens como "vitória na Ucrânia", "queda de Putin" e "liberdade para a Rússia", e a passeata tinha à frente uma grande faixa vermelha com os dizeres, em inglês: "Sem Putin. Sem guerra".