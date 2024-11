Trump nomeia empresário do petróleo como secretário de Energia - Fundador de empresa de serviços petrolíferos e negacionista do clima Chris Wright deve ajudar a implementar plano do republicano de maximização da produção de petróleo e gás nos EUA.O futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (16/11) a nomeação de Chris Wright, executivo da indústria petrolífera e megadoador do Partido Republicano, como próximo secretário de Energia.

Wright é fundador e CEO da Liberty Energy, empresa de serviços para campos petrolíferos sediada em Denver, no Colorado. A expectativa é que ele apoie o plano de Trump de maximizar a produção de petróleo e gás e busque maneiras de aumentar a geração de eletricidade, cuja demanda está aumentando pela primeira vez em décadas.

Em comunicado, Trump afirmou que, com a escolha de Wright busca melhorar os investimentos do setor privado e o "domínio energético" dos EUA para "reduzir a inflação, vencer a corrida armamentista em inteligência artificial com a China e expandir o poder diplomático" do país.