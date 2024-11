Líderes mundiais aprovam declaração final do G20

A declaração afirma que apenas 17% das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estão no rumo correto. O texto destaca ainda que as desigualdades entre os países e as regiões são fatores que agravam os desafios globais.

Clima

O documento afirma que as nações compreendem e reconhecem a urgência e a gravidade das mudanças climáticas e descreve as ações a serem adotadas pelos países para reduzir as emissões dos gases causadores do efeito estufa. O G20 também reforça o apoio às metas estabelecidas no Acordo de Paris.

"Reiteramos nossa determinação de permanecer unidos nos esforços para atingir o propósito e os objetivos de longo prazo do Acordo”, diz o texto. "Reafirmamos a meta de temperatura do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global para bem abaixo de 2º C acima dos níveis pré-industriais e de empreender esforços para limitar o aumento a 1,5º C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e impactos da mudança do clima."

"O mundo requer não apenas ação urgente, mas também medidas socialmente justas, ambientalmente sustentáveis e economicamente sólidas", afirmam os líderes na declaração.

O G20 criou a chamada Força Tarefa para Mobilização Global contra as Mudanças Climáticas para reforçar o financiamento climático, especialmente nos países em desenvolvimento.