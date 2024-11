Rompimento de cabo submarino preocupa Alemanha e Finlândia - Causa do incidente com único cabo submarino que conecta a Finlândia à Europa Central através do Mar Báltico ainda é desconhecida. Investigação aponta para uma "força externa".Um cabo submarino de comunicação de fibra óptica que liga a Finlândia à Alemanha através do leito do mar parou de funcionar e pode ter sido cortado por uma "força externa", informou nesta segunda-feira (18/11) a empresa finlandesa de segurança cibernética e de redes de telecomunicações Cinia.

Segundo o diretor-executivo da Cinia, Ari-Jussi Knaapila, investigadores finlandeses suspeitam que o cabo C-Lion1 de 1.200 quilômetros que atravessa o Mar Báltico da capital finlandesa Helsinque até o porto alemão de Rostock tenha sido cortado por uma "força externa", embora uma inspeção física ainda não tenha sido realizada.

A Companhia Finlandesa de Radiodifusão (YLE) citou o chefe de comunicações do Centro Nacional Finlandês de Segurança Cibernética Traficom, Samuli Bergström, como também tendo confirmado a ruptura.