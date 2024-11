O que está por trás dos protestos de maoris na Nova Zelândia

Como o tratado foi implementado?

Impulsionados por um movimento de protesto maori crescente, nos últimos 50 anos os tribunais da Nova Zelândia, os legisladores e o Tribunal de Waitangi – um órgão permanente criado para julgar questões relacionadas ao tratado – têm lidado com as diferentes versões do tratado e tentado corrigir as violações ao construírem, em suas decisões, o significado dos princípios do tratado, um conceito introduzido pelo Parlamento em 1975, sem defini-lo.

Esses princípios pretendem ser flexíveis, mas comumente são levados em conta uma parceria com a Coroa, a proteção dos interesses dos maoris e a participação na tomada de decisões. A interpretação do documento orienta a legislação e as políticas atuais.

Embora os maoris continuem sem direitos em muitos aspectos, o reconhecimento do tratado por meio da lei e as tentativas de reparação mudaram a estrutura da sociedade desde então. O idioma maori passou por um renascimento, e muitas palavras foram incorporadas ao cotidiano – mesmo entre os não maoris. Foram promulgadas políticas para combater as disparidades que os maoris comumente enfrentam.

Bilhões de dólares em reparações foram negociados entre a Coroa e as tribos por violações do tratado, especialmente a expropriação generalizada de terras e recursos naturais dos maoris.

Por que o atual debate?