Milei cede aos EUA e Trump exige que Argentina se distancie da China

Milei, porém, quer que o entendimento conduza a uma proposta de um acordo de livre comércio com os EUA, algo que a Argentina não poderia fazer sem a presença do Mercosul. Buenos Aires já alertou que se o bloco sul-americano colocar obstáculos, não exclui sair do Mercosul.

"A Argentina vai avançar no reajuste dos regulamentos para que eles cumpram com os requisitos das propostas tarifárias recíprocas elaboradas pelo presidente Donald Trump", prometeu Milei, arrancando aplausos dos convidados que participavam do evento ultraconservador. O presidente indicou que seu governo cumpriu nove das 16 exigências apresentadas pela Casa Branca.

Segundo ele, seu governo está "comprometido em adotar as medidas necessárias para resolver as assimetrias com os EUA".

Trump coloca condições para ajudar Argentina: se distanciar da China

Seu anúncio, porém, não ocorre por acaso. Milei terá uma reunião crítica nesta semana ainda com o Fundo Monetário Internacional (FMI), onde o voto americano é crítico.

O governo Trump já indicou que está disposto a ajudar. Mas colocou suas condições: Milei terá de tomar um distanciamento em relação aos chineses e romper compromissos que existem entre os dois países.