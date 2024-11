"Sociedade machista banaliza o estupro", diz francesa violentada por estranhos a mando do próprio marido - Francesa violentada por anos em sessões organizadas pelo próprio marido pediu mudanças na forma com que a sociedade encara o problema. Processo que chocou o país chega à reta final.Falando pela terceira vez à Justiça francesa no processo que move contra o marido e dezenas de homens acusados de estuprá-la, Gisèle Pelicot confrontou os abusadores que reafirmaram inocência, alegando não saber que as ações praticadas não eram consensuais, e disse que está na hora de a sociedade "machista" mudar de atitude em relação a esse tipo de crime.

"Está na hora de a sociedade machista, patriarcal, que trivializa o estupro, mudar", disse Pelicot nesta terça-feira (19/11), durante suas alegações finais. "É hora de mudar a forma com que olhamos para o estupro."

Pelicot, de 71 anos, foi por anos a fio dopada e, enquanto estava inconsciente, estuprada por dezenas de estranhos. As sessões de violência eram organizadas e registradas em fotos e vídeos pelo próprio marido, Dominique Pelicot, com quem foi casada por meio século.