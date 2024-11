Ucrânia dispara pela 1° vez mísseis de longo alcance fornecidos pelos EUA, diz Rússia

A doutrina, que substitui a promulgada em 2020, autoriza um ataque nuclear no caso de o ataque convencional inimigo representar "uma ameaça crítica à soberania e (ou) integridade territorial" de ambos os países, que constituem a União Estatal Rússia-Belarus.

O documento também considerará "ataque conjunto" a agressão de um país que carece de armas atômicas, mas conta com o apoio – quer envolva ou não sua participação direta – de uma potência nuclear.

A doutrina, publicada no portal de informação jurídica do Estado russo, amplia a categoria de alianças militares contra as quais a Rússia aplicará a estratégia de dissuasão nuclear.

"A agressão de qualquer Estado pertencente a uma coalizão militar (bloco, aliança) contra a Federação Russa e (ou) seus aliados é vista como uma agressão da coalizão como um todo", ressalta.

Estas duas últimas cláusulas são consideradas pelos analistas como um aviso claro aos Estados Unidos e à Otan, caso decidam envolver-se diretamente no conflito na Ucrânia.

A Rússia também pode recorrer a armas nucleares no caso de um "ataque massivo" com aviões de guerra, mísseis de cruzeiro, hipersônicos, drones e outros dispositivos não tripulados que violem o espaço aéreo do país.