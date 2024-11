Ao menos 33 autoridades brasileiras têm antepassados ligados à escravidão

A reportagem procurou o ex-presidente para esclarecer os achados sobre sua árvore genealógica e a relação do antepassado com a escravidão, assim como fizemos com todas as autoridades citadas no Projeto Escravizadores. O político não respondeu até a publicação.

A Pública encontrou registros de que a mãe do coronel Oliveira, Joana Francisca de Paiva, a pentavó do ex-presidente, também teria escravizados.

Genealogia de Collor

O ex-presidente Fernando Collor de Mello Imagem: Kleyton Amorim/UOL

As origens do ex-presidente Fernando Collor de Mello passam por tradicionais famílias de Alagoas que marcaram a história política do país, com episódios que envolvem corrupção e até assassinato. Segundo a apuração da Agência Pública, esse passado familiar também estaria relacionado à escravidão e às terras que restaram da destruição do quilombo mais conhecido da história do Brasil: Palmares.

O membro mais notório da família é, provavelmente, o próprio Collor, atualmente condenado a oito anos e dez meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por receber uma propina de R$ 20 milhões para influenciar contratos na BR Distribuidora com a empresa UTC Engenharia, entre 2010 e 2014. A defesa do político nega o crime. Um recurso apresentado pelo ex-presidente foi negado no dia 14 de novembro.