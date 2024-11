CEO do Carrefour na França diz que empresa não vai mais comprar carne do Mercosul

Brasil critica decisão

Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) rechaçou a decisão do Carrefour, maior rede varejista na França, e defendeu a "qualidade e compromisso da agropecuária brasileira com a legislação e as boas práticas agrícolas, em consonância com as diretrizes internacionais".

"O posicionamento do Mapa é de não acreditar em um movimento orquestrado por parte de empresas francesas visando dificultar a formalização do Acordo Mercosul - União Europeia", publicou a pasta. "O Mapa não aceitará tentativas vãs de manchar ou desmerecer a reconhecida qualidade e segurança dos produtos brasileiros e dos compromissos ambientais brasileiros."

Em nota à imprensa, a sede brasileira do Carrefour afirmou que as operações da empresa no país não serão impactadas pela decisão, o que indica que os supermercados do grupo continuarão a comprar carnes de frigoríficos brasileiros.

Agricultores franceses voltam a protestar

O anúncio acontece em meio a massivos protestos de agricultores franceses contra um possível acordo de livre comércio entre o bloco sul-americano e a União Europeia.