Kiev inaugura uso de mísseis britânicos em território russo

Por isso, Kiev tem pressionado os parceiros ocidentais para ampliar estas permissões e conseguir autorização também para atingir alvos em território russo, não apenas na região de fronteira. A justificativa é que as bases mais distantes fazem a retaguarda das tropas que estão em território ucraniano e precisam ser desmobilizadas.

EUA autoriza uso de minas terrestres

No domingo, o presidente dos EUA, Joe Biden,autorizou o uso dos ATACMS dois meses antes de deixar o cargo. A Ucrânia disparou os mísseis na terça-feira, mesmo dia em que o Kremlin anunciou uma nova doutrina nuclear que flexibiliza situações em que armas atômicas podem ser empregadas.

Nesta quarta-feira, Biden aprovou o fornecimento de minas terrestres antipessoais para a Ucrânia. O dispositivo fica escondido no solo e é disparado por aproximação – uma medida que poderia desacelerar os avanços russos no leste ucraniano. Os EUA esperam que a Ucrânia use as minas em seu próprio território.

"Ocidente quer escalar conflito"

Moscou afirmou que o uso de armas ocidentais para atacar o interior do território russo é uma clara indicação de que os países ocidentais querem escalar o conflito. A Rússia tem avisado que a permissão de uso de mísseis americanos, franceses ou britânicos será tomada por Moscou como um envolvimento direto destes países na guerra.