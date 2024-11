Plano para assassinar Lula repercute na imprensa europeia - Sites de notícias destacam prisões de militares e policial, que são acusados de planejar em 2022 assassinatos do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do juiz Alexandre de Moraes.As detenções de quatro militares e um policial federal acusados de planejar o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, ainda antes da posse dele, foram noticiadas também pela imprensa europeia nesta terça-feira (19/11).

Os sites de alguns dos principais jornais e revistas do continente destacaram ainda que os planos incluíam um golpe de Estado e que um dos militares detidos trabalhou no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os planos visavam também o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes, acrescentaram.