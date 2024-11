Quem foi Zumbi dos Palmares: o maior líder quilombola brasileiro

Para o professor da USP, a importância de Palmares para a história brasileira não se resume às relações políticas estabelecidas com a Coroa portuguesa e seus representantes coloniais, mas também "às redes econômicas" e "ao medo que a organização social dos quilombos causava nas autoridades". "Por isso, produziram-se muitos documentos e diversas representações sobre Palmares e suas lideranças ao longo do tempo", acrescenta ele.

"Dentre essas representações, aquela que viu em suas lideranças, especialmente em Zumbi, uma imagem de herói defensor do povo negro foi a escolhida em 1971 […] como símbolo que deveria expressar e representar as lutas negras contra o racismo e a exclusão social, então existentes na sociedade brasileira dos anos 1970", diz ele.

"Houve muitos investimentos dos movimentos negros para que essa representação política de Zumbi figurasse como uma outra possibilidade de visualizar a história do negro no Brasil, não mais atrelada à figura do escravizado, mas sim à de alguém que se insurgiu contra o sistema dominante e liderou um povo em busca de redenção", afirma Ribeiro.

O historiador ressalva que isso são "representações", isto é, "narrativas e imagens sociais que têm a intenção de construir memórias positivas da história do negro" e que não necessariamente "correspondem ou têm lastro em experiências históricas concretas". Ele reconhece que Zumbi e o 20 de novembro foram "alçados como símbolo da luta contra o racismo e as desigualdades sociais na sociedade brasileira". "E devemos nos esforçar para que assim continue", frisa.

O historiador El Youssef ressalta que é preciso lembrar que, assim como outros líderes negros anteriores ao processo de abolição, a luta de Zumbi não tinha relação direta com a abolição da escravidão no Brasil. "Além de o quilombo de Palmares ser uma experiência histórica do século 17, dois séculos, portanto, antes da abolição da escravidão brasileira, é preciso ter em mente que Zumbi não era abolicionista e nem imaginava um mundo sem escravidão", pontua.

"Isso seria impensável na época em que ele viveu, quando a escravidão não era moralmente condenada, como passou a ser no final do século 18. Pelo contrário, a derrota do quilombo de Palmares reforçou a escravidão brasileira ao tirar do caminho seu principal foco de tensão naquele momento", acrescenta o pesquisador.