Como lidar com os "nem-nem", que não estudam nem trabalham?

Em relação às políticas para evitar a evasão escolar e garantir a continuidade dos estudos, foram citadas: melhorias nas escolas, conscientização acerca da importância da educação e políticas que trabalhem a saúde mental.

Precisamos ouvir mais os jovens

Não muito pontualmente, sinto que subestimamos muito nossos jovens. Agimos como se eles não tivessem conteúdo ou maturidade para opinar, mas e isso não é verdade. Há anos trabalho diretamente com jovens de todo o país e muito frequentemente me impressiono com alguns, em relação à maturidade, à inteligência, à forma de ver o mundo e os problemas da sociedade. Sobretudo, me impressiono com o potencial que eles têm para a construção do Brasil com o qual tanto sonhamos.

__

Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do programa no Instagram em @salvaguarda1.

Este texto foi escrito por Vinícius De Andrade e reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW.