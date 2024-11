PF indicia Bolsonaro, Braga Netto e mais 35 por tentativa de golpe

Fernandes comemorou nas mensagens que Bolsonaro aceitou "o nosso assessoramento" após ele falar pela primeira vez com seus apoiadores desde a derrota nas urnas. Na ocasião, o ex-presidente fez um discurso ambíguo, e disse que as Forças Armadas eram "o último obstáculo para o socialismo", e que tudo daria certo "no momento oportuno".

O general da reserva também afirmou que, segundo Bolsonaro, "qualquer ação" poderia acontecer até o fim de 2022. Fernandes foi preso nesta terça-feira ao lado de um policial e outros três militares por planejar o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes, cuja data havia sido marcada para 15 de dezembro. Já Cid foi intimado novamente a depor e explicar contradições entre suas oitivas anteriores e as novas descobertas da Polícia Federal.

As prisões foram autorizadas por Moraes e realizadas no âmbito do inquérito sobre os atos golpistas que culminaram com a depredação das sedes dos Três Poderes em 6 de janeiro de 2023, após a posse de Lula. A PF também cumpriu mandados de busca e apreensão.

O relatório final da PF ainda indica que diversas cópias do plano de golpe de estado liderado por Fernandes foram impressas em uma impressora do próprio Palácio do Planalto. A investigação também atinge Braga Netto. Ele teria sediado em sua casa a reunião em que planejou a execução de Lula.

PGR vai analisar inquérito

O inquérito foi enviado ao relator do processo no STF, o ministro Alexandre de Moraes, que aguardará manifestação da Procuradoria-Geral da República. Cerca de 40 pessoas serão formalmente acusadas de envolvimento na trama.