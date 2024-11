"Radicalização deve crescer com problemas legais de Bolsonaro"

Do 8 de Janeiro para cá, o bolsonarismo, sobretudo o mais extremado, não vê mais em um sistema político e na via política eleitoral uma forma legítima de atuação, não somente para eles, mas para a totalidade da sociedade brasileira. Então, eles vêm em grande medida que o inimigo agora são as próprias instituições democráticas, as suas lideranças e representações.

Qual tipo de risco a democracia no país estaria submetida diante dessa mobilização ou avanço da extrema direita?

À medida que os indícios, as averiguações, os problemas jurídicos de Bolsonaro e outras lideranças da extrema direita brasileira tendem a avançar, a radicalização e a contraposição contra as instituições democráticas aumentam também. Por isso, não é apenas um perigo, mas um alerta para que estejamos preparados e atentos à diversidade e a complexidade desse fenômeno.

Enquanto a sociedade brasileira, e eu falo em termos inclusive das instituições políticas e da democracia, não discutir esse problema, o perigo continua ativo efetivamente. Não é possível colocar mais uma camada de esquecimento aos problemas dos ataques à democracia.

Então esse tipo de atentado não é isolado, certo? A tese do lobo solitário faz sentido no caso da extrema direita no Brasil? Como as pessoas são captadas para esse tipo de movimento?

A figura do lobo solitário vem sendo utilizada por alguns expoentes do campo bolsonarista com uma espécie de tábua de salvação, e busca estabelecer uma leitura de desvios patológicos, de perspectivas psicológicas e psiquiátricas para retirar essa figura do cenário mais coletivo, de uma comunidade forjada por valores políticos em comum, que têm inimigos políticos bem definidos e pessoas que são alvos prioritários.