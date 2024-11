Trump poderá pedir arquivamento de processo criminal - Presidente eleito dos EUA tem até o início de dezembro para apresentar moção a fim de arquivar o caso envolvendo a compra do silêncio da atriz pornô Stormy Daniels, mesmo após já ter sido considerado culpado.Um juiz de Nova York adiou "indefinitivamente" nesta sexta-feira (22/11) a sentença de Donald Trump no processo criminal do caso envolvendo a compra do silêncio da atriz pornô Stormy Daniels, que disse ter sido ameaçada anos depois de ter tido relações sexuais com o empresário e político.

Daniels, de 45 anos, é pivô de um escândalo divulgado pelo The Wall Street Journal em janeiro de 2018. Segundo o veículo, um advogado de Trump teria pagado 130 mil dólares à atriz para evitar que ela contasse sobre a relação que teve com o presidente em 2006.

Trump, de 78 anos, já havia sido considerado culpado no processo em junho, quando um júri o condenou em todas as 34 acusações por falsificação de documentos envolvendo o caso Daniels, o que teria influenciado nas eleições de 2016.