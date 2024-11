Por que o Sudeste Asiático é dominado por líderes militares?

Le Hong Hiep, membro sênior do Programa de Estudos sobre o Vietnã do Instituto ISEAS-Yusof Ishak, em Singapura, argumenta que essa influência dos militares se deve, em parte, ao poder que emana dos negócios que eles administram.

O Exército Popular do Vietnã é responsável por algumas das maiores empresas do país, incluindo a Viettel, a maior empresa de telecomunicações do país, e a Sai Gon New Port, a maior operadora de terminais de contêineres.

Um relatório de agosto do think tank Carnegie Endowment for International Peace destacou uma tendência global de influência militar impulsionada pela dinâmica de poder entre as Forças Armadas, os líderes estatais e o setor privado.

A teoria convencional da democracia, segundo o relatório, presumia que uma maior autonomia e influência do setor privado se traduziria em democratização.

No entanto, o relatório sugere que as relações entre militares e empresas muitas vezes sufocam a democratização e, ocasionalmente, resultam em intervenção militar na política para defender os interesses do setor privado, especialmente quando ele é dominado por oligarcas poderosos, como é o caso em grande parte do Sudeste Asiático.

Prabowo, o presidente da Indonésia, é irmão do empresário mais rico do país, Hashim Djojohadikusumo. Os militares de Mianmar dominam os setores econômicos mais importantes do país.