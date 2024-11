Catedral católica de Berlim reabre após mais de seis anos em obras

A reforma da catedral, aberta ao público neste domingo (24/11), talvez admire ou intrigue quem já a conhecia. É quase um recomeço radical – e após muitas controvérsias.

A abertura de oito metros de largura no piso do centro da igreja, com a escada em espiral para a cripta, desapareceu. Ela havia sido criada durante a reconstrução tardia, quase 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns apreciavam-na como detalhe arquitetônico, outros viam nela um incômodo.

Agora, exatamente no centro, sob a cúpula de 30 metros de altura, está um modesto altar – uma meia-esfera com o lado plano virado para cima, lembrando uma versão em miniatura de uma das cúpulas do Congresso brasileiro. À escultura em cimento e areia foram incorporados mais de mil pequenos pedaços de pedra coletados por pessoas de todas as partes da arquidiocese.

Dispostas em torno do altar estão as cadeiras dos fieis. E… Isso é tudo. Mais não há a ver: nem quadros coloridos, nem anjos ou degraus até o altar, tampouco algum mobiliário imponente ou uma grande cruz.

Entusiasmado, o clérigo Tobias Przytarski enfatiza o "espaço maravilhoso que ganhamos" com a reforma.

Celebração no centro das atenções