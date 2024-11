Salah dá vitória ao líder Liverpool; United empata na estreia de Amorim

Com 31 pontos, o Liverpool se beneficiou com a derrota dos 'Citizens' de Pep Guardiola no sábado diante do Tottenham (4 a 0) e abriu sua maior vantagem até o momento na ponta da tabela.

A boa campanha se deve em grande parte à boa fase de Salah, que com dois gols (65' e 83 de pênalti) decidiu um jogo amarrado na casa do lanterna do campeonato.

- "Seguir por este caminho" -

"Espero que sigamos por este caminho", disse Salah após a partida.

"Temos um jogo contra eles [Manchester City], então espero que agente vença e abra 11 pontos", acrescentou o egípcio.

Apesar de ter aberto o placar com Dominik Szoboszlai (30') depois de um erro na saída de bola do Southampton, o Liverpool sofreu o empate no final do primeiro tempo com Adam Armstrong aproveitando rebote em cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Caomhin Kallaher que ele mesmo cobrou (42').