"Você tem medo de ouvir isso, Alemanha?" Discurso de artista sobre guerra em Gaza irrita políticos - Fotógrafa americana Nan Goldin, que tem origem judaica, acusou Israel de "genocídio em Gaza e no Líbano" ao discursar na abertura de exposição na Neue Nationalgalerie. "Você tem medo de ouvir isso, Alemanha?"De passagem por Berlim para inaugurar uma exposição, a fotógrafa americana Nan Goldin, de 71 anos, acusou Israel de cometer "genocídio em Gaza e no Líbano" e afirmou que criticar o Estado judaico não é antissemitismo.

"Decidi usar esta exposição como plataforma para amplificar minha posição de revolta moral com o genocídio em Gaza e no Líbano", disse Goldin na última sexta-feira (22/11), durante a abertura de "This Will Not End Well" (isso não vai acabar bem, em tradução livre) na Neue Nationalgalerie.

Goldin, que tem origem judaica e é uma das mais renomadas artistas na fotografia contemporânea, lembrou o processo aberto contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ), que apura crime de genocídio contra palestinos. Preocupações nesse sentido também foram externadas pelas Nações Unidas e pelo papa Francisco, que ela citou em sua fala.