Esquerdista Yamandú Orsi é eleito presidente do Uruguai - Herdeiro político de José Mujica, Orsi foi professor de história e derrotou conservador Álvaro Delgado, candidato do atual chefe do governo uruguaio, Luis Lacalle Pou.O candidato da Frente Ampla, Yamandú Orsi, venceu neste domingo (24/11) o segundo turno da eleição presidencial no Uruguai e será o próximo presidente do país. O partido vitorioso focou a campanha na justiça social, no desenvolvimento sustentável e na unidade nacional.

O político de esquerda de 57 anos, pupilo do ex-presidente José Mujica, derrotou nas urnas Álvaro Delgado, do Partido Nacional, que era apoiado pelo atual chefe do governo uruguaio, Luis Lacalle Pou.

Segundo dados divulgados pelo Tribunal Eleitoral, Orsi obteve 49,8% dos votos, contra 45,9% para Delgado. De acordo com os números, a Frente Ampla obteve uma vantagem de cerca de 90 mil votos.