Turbinado pelo TikTok, extremista surpreende em eleição presidencial na Romênia

Se Georgescu surpreendeu ao terminar em primeiro lugar com 23%, a disputa pela outra vaga no segundo turno também foi marcada por suspense.

No final, a candidata Elena Lasconi, do partido reformista liberal-progressista União Salve a Romênia (USR), ficou com 19,17%, com uma vantagem de apenas cerca de 2.000 votos sobre o terceiro colocado.

Marcel Ciolacu, que atualmente é primeiro-ministro e líder do Partido Social Democrata (PSD), e que era o favorito nas pesquisas, obteve 19,15%. Essa é a primeira vez que os social-democratas, que dominaram o cenário político da Romênia desde a queda da ditadura comunista e há anos adotam uma roupagem populista, não contam com um candidato no segundo turno presidencial.

Em quarto lugar, ficou George Simion, presidente do partido de extrema direita Aliança para a Unificação da Romênia (AUR), com cerca de 14%. O candidato dos Liberais Nacionais, o ex-primeiro-ministro Nicolae Ciuca, ficou com pouco menos de 9%. De modo geral, as pesquisas erraram de maneira explicita, com exceção das porcentagens de alguns candidatos nanicos.

O segundo turno está marcado para 8 de dezembro.

Candidato de protesto?