Carrefour prepara retratação ao governo brasileiro - Embaixada francesa costura pedido de desculpas após CEO global da empresa anunciar boicote à carne sul-americana. Pressão do grupo contra acordo Mercosul-UE gerou reação de frigoríficos brasileiros.O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta segunda-feira (25/11) que a embaixada francesa no Brasil está em diálogo com a pasta para apresentar uma retratação do Grupo Carrefour ao governo brasileiro diante da crise aberta pelo CEO da companhia, Alexandre Bompard, ao boicotar a compra de carnes de países do Mercosul.

"O embaixador francês se ofereceu, falando com o nosso secretário de relações internacionais, para ser um intermediador de uma proposta para apaziguar este assunto. Estão intermediando com o Carrefour uma fala de retratação por parte da companhia francesa. O timing não é nosso, é da companhia. É importante ressaltar que nós temos uma boa relação diplomática com a França, não é um assunto governamental", disse o ministro em entrevista à Rede Globo.

O embaixador francês no Brasil, Emmanuel Lenain, já apresentou um rascunho do pedido de desculpas em uma primeira rodada de negociações com representantes do ministério na segunda-feira. Segundo o jornal Valor Econômico, o texto ainda deve ser revisado para incluir reivindicações do ministro. A pasta exige que a retratação inclua um reconhecimento de erro e reforce a qualidade sanitária do produto brasileiro. Também quer que a retratação venha do próprio Bompard, e não de um representante brasileiro.