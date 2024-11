Cinco lições do embate entre Carrefour e Brasil

Mas as repercussões foram muito além da França e dos negociadores da UE. Frigoríficos brasileiros decidiram pararam de abastecer as lojas do Carrefour no Brasil – maior operação do grupo fora da França –, com o apoio do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Formou-se diante da empresa uma crise de imagem superior à da tortura e morte de um homem negro em uma unidade da rede em 2020, e nesta terça-feira Bompard pediu desculpas formais ao governo brasileiro.

A DW conversou com Felipe Monteiro, professor de estratégia global do INSEAD, uma faculdade de administração da França, e Felippe Serigati, pesquisador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FGV Agro), para analisar cinco aspectos ligados às decisões tomadas pelo Carrefour e às reações do setor privado e do governo brasileiros.

1) Protecionismo em alta

A decisão do Carrefour de interromper a compra de carne de países do Mercosul tem impacto mais simbólico do que prático – cerca de 90% das carnes vendidas nas lojas da rede na França já vêm da pecuária francesa. Mas são o capítulo mais recente do protecionismo comercial, que está em alta no mundo e deve ganhar mais força com a posse de Trump na Casa Branca, avalia Serigati.

O presidente eleito dos Estados Unidos afirma que "ama tarifas", e já anunciou que todos os produtos importados que chegam ao país terão que pagar mais impostos alfandegários.

"O mundo está entrando num ambiente crescentemente protecionista. É ruim para o mundo, mas é a realidade que temos para hoje", afirma Serigati. "E esse imbróglio com o Carrefour não será o último que veremos."