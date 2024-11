Israel aprova cessar-fogo de 60 dias com Hezbollah no Líbano

"A duração do cessar-fogo dependerá do que acontecer no Líbano e manteremos total liberdade de movimento”, declarou o primeiro-ministro em pronunciamento.

Três estágios

A proposta inclui três estágios: uma trégua seguida pela retirada das forças xiitas libanesas do Hezbollah ao norte do rio Litani; uma retirada total das tropas israelenses do sul do Líbano em 60 dias; e, finalmente, negociações entre Israel e Líbano sobre a demarcação da fronteira, que atualmente é um limite estabelecido pela ONU após a guerra de 2006.

"Em pleno entendimento com os Estados Unidos, mantemos total liberdade de ação militar. Se o Hezbollah violar o acordo e tentar se armar, nós atacaremos. Se ele tentar renovar a infraestrutura terrorista perto da fronteira, nós atacaremos. Se ele lançar um foguete, se cavar um túnel, se trouxer um caminhão de mísseis, nós atacaremos”, disse Netanyahu.

A "liberdade de ação” militar dentro do Líbano foi um dos elementos mais controversos do acordo, ao qual o governo libanês e o Hezbollah se opuseram fortemente, mas Israel se dispôs a aceitar uma carta de compromisso de Washington sobre essa questão.

Em relação aos críticos do acordo, incluindo seus parceiros de extrema direita e prefeitos de comunidades do norte que temem que ainda não haja garantias de segurança para que os residentes evacuados retornem às suas casas, o primeiro-ministro prometeu que as tropas entrarão novamente no Líbano, se necessário.