Rússia faz ataque recorde com drones e deixa Ucrânia no escuro - Ofensiva com quase 190 aeronaves interrompe serviços de luz, aquecimento e água em partes do país. Forças da Rússia tiveram semana com maior ganho de território ucraniano neste ano, sobretudo no leste.As forças russas realizaram seu maior ataque de drones na Ucrânia durante a madrugada de segunda para terça-feira (26/11), causando cortes de energia na região de Ternopil e danificando edifícios residenciais na região de Kiev, no leste do país, informaram autoridades ucranianas.

Dos 188 drones usados durante a noite, a Ucrânia abateu 76 e perdeu o rastro de 96, provavelmente devido à guerra eletrônica, disse a Força Aérea ucraniana. Cinco drones foram em direção a Belarus.

"O inimigo lançou um número recorde de UAVs de ataque Shahed e drones não identificados", segundo comunicado militar, além de quatro mísseis balísticos Iskander-M. A Rússia usa drones "suicidas" produzidos a baixo custo e drones "chamarizes" de baixo custo, os quais atrapalham as defesas aéreas ucranianas.