Rebeldes sírios invadem Aleppo pela primeira vez desde 2016 - Grupo jihadista HTS lançou maior ofensiva no país desde 2020 e retomou posições na segunda maior cidade Síria após oito anos.Rebeldes sírios da organização radical islâmica Hayat Tahrir al-Sham (HTS) invadiram a cidade síria de Aleppo, a segunda maior do país, nesta sexta-feira (29/11). Com a ofensiva relâmpago do grupo jihadista, as forças do regime de Bashar al-Assad perderam o controle de posições que mantinham no município desde 2016.

Os combates deixaram 277 pessoas mortas, incluindo 28 civis, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que tem base no Reino Unido. Esse é um dos ataques mais letais no país desde 2020, quando militares sírios tomaram posições dos rebeldes no norte da Síria.

O ataque desencadeou uma nova onda violência no país, que além de viver uma guerra civil há 13 anos, também é afetado pelos conflitos entre Israel e os grupos Hamas e o Hezbollah, organizações consideradas terroristas por países como os Estados Unidos e a União Europeia.