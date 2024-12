Romênia vai às urnas sob sombra da Rússia e ultradireita forte

Preocupações sobre ingerência russa

O sucesso inesperado de Georgescu no último domingo levantou preocupações sobre uma interferência russa na campanha, provocou uma recontagem de votos e levou um candidato derrotado a pedir a repetição do primeiro turno da votação ao Tribunal Constitucional do país.

Com a confusão, a eleição parlamentar ocorre com os eleitores incertos se o resultado do primeiro turno da votação presidencial será mantido.

Eles também não sabem se o segundo turno presidencial – marcado para 8 de dezembro entre Georgescu e a centrista Elena Lasconi – prosseguirá como agendado ou será realizado em uma data posterior, o que o tribunal deve decidir na segunda-feira.

Georgescu, 62 anos, tem criticado a Otan e a postura da Romênia em relação à Ucrânia e disse que Bucareste deveria se aproximar d a Rússia, e não desafiá-la. As pesquisas de opinião não previram seusucesso.

O presidente em fim de mandato da Romênia, Klaus Iohannis, defendeu a manutenção do curso euro-atlântico do país.