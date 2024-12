Corte da ONU julga se combater mudança climática é obrigação dos Estados

"Essa é uma jornada que já dura cinco anos e reconhecemos esse marco não como uma meta, mas como um mecanismo de controle, pois é mais um passo na direção certa na luta pela justiça climática", disse a ativista Siosiua Veikune, do movimento Estudantes das Ilhas do Pacífico Lutando contra a Mudança Climática (PISFCC, na sigla em inglês), que iniciou o caso agora em julgamento.

Além do Acordo de Paris

Sejam as secas, sejam as inundações ou tempestades – as consequências de um mundo mais quente estão sendo sentidas em todo o planeta. Mas, no caso dos pequenos países insulares, o maior problema é o aumento do nível do mar. No Pacífico, os níveis estão subindo quase duas vezes mais rapidamente do que a média global, com aumentos entre 10 e 15 centímetros no Pacífico Ocidental desde 1993, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial.

Segundo a ONU, as atuais metas de redução de emissões dos países signatários do Acordo de Paris levariam as temperaturas globais a subirem até 2,9ºC. Isso está bem acima do limite de 2ºC declarado pelo Acordo de Paris e dos esforços para manter o aquecimento em 1,5ºC.

Ativistas afirmam haver uma diferença significativa entre o que os governos deveriam estar fazendo e o que eles de fato estão fazendo. Juristas dizem que o parecer consultivo da CIJ, mesmo não sendo vinculativo, esclarecerá as obrigações dos Estados de acordo com legislações já existentes e deverá ir além do alcance do Acordo de Paris.

"Os grandes poluidores estão tentando se esconder atrás do Acordo de Paris, essencialmente dizendo que ele é tudo o que existe", afirmou a principal advogada de Vanuatu nas audiências climáticas da CIJ, Margaretha Wewerinke-Singh. Segundo ela, a questão central no parecer do tribunal é se há obrigações legais além das do Acordo de Paris.