Scholz anuncia nova ajuda militar à Ucrânia em viagem a Kiev - Em visita surpresa, líder alemão assegura envio de material bélico no valor de 650 milhões de euros e promete que seu país continuará sendo o maior apoiador da Ucrânia na Europa.Em uma visita surpresa a Kiev, o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, anunciou nesta segunda-feira (02/12) uma nova ajuda militar à Ucrânia no valor de 650 milhões de euros (R$ 4,1 bilhões) e prometeu que a Alemanha continuará sendo o maior apoiador do país na Europa.

"A Ucrânia pode contar conosco. Nós dizemos o que fazemos. E nós fazemos o que dizemos. Para deixar isso claro novamente, viajei para Kiev na noite passada: de trem por um país que tem se defendido da guerra de agressão russa há mais de mil dias", escreveu Scholz em sua conta na rede social X.

Logo no começo da visita à capital do país, Scholz e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitaram soldados feridos em um hospital. Entre eles, estavam alguns que perderam membros do corpo durante a guerra. Zelenski concedeu medalhas a alguns soldados. O restante do programa da visita não foi detalhado por motivos de segurança.