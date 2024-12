Namíbia elege Nandi-Ndaitwah primeira mulher presidente - Comissão eleitoral da Namíbia afirma que Netumbo Nandi-Ndaitwah, do partido governista Swapo, obteve 57% dos votos, eliminando a necessidade de um segundo turno. O maior partido de oposição diz que contestará resultados.Netumbo Nandi-Ndaitwah, do partido governista Swapo (Organização do Povo do Sudoeste Africano), venceu as eleições presidenciais da Namíbia já no primeiro turno, com 57% dos votos, de acordo com os resultados publicados pela comissão eleitoral nesta terça-feira (03/12).

"A nação namibiana votou pela paz e estabilidade", disse Nandi-Ndaitwah após ser declarada presidente eleita – a primeira mulher a ocupar o cargo.

A comissão colocou o segundo colocado, Panduleni Itula, do partido Patriotas Independentes pela Mudança (IPC), com 26%. O candidato derrotado e o IPC disseram que contestarão os resultados "profundamente falhos".