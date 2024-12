Presidente da Coreia do Sul impõe lei marcial no país - Em meio a disputas com oposição, presidente Yoon Suk Yeol diz que medida inédita desde a redemocratização é necessária para proteger país de ameaças impostas por "forças comunistas" e eliminar elementos "antiestatais".O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, decretou nesta terça-feira (03/12) estado de lei marcial no país, afirmando que a medida é necessária para proteger o país de "forças comunistas" em meio a constantes disputas com o Parlamento, controlado pela oposição.

"Para proteger a Coreia do Sul liberal das ameaças impostas pelas forças comunistas da Coreia do Norte e para eliminar elementos antiestatais... Declaro a lei marcial de emergência", disse Yoon em um discurso televisionado ao vivo para a nação, sem especificar que ameaças seriam essas.

A lei marcial é um instrumento temporário que concede amplos poderes para autoridades militares em um momento de emergência. O mecanismo foi usado várias vezes nos anos 1960 na Coreia do Sul após golpes militares e protestos generalizados. Esta é a primeira vez desde a redemocratização do país – no final dos anos 1980 – que um estado de lei marcial é imposto.