Governo alemão corre para legalizar aborto antes das eleições - Procedimento ainda é ilegal no papel, mas pode ser realizado sem punição até 12 semanas de gestação após uma sessão de aconselhamento. Aborto voltou a ser tema da campanha eleitoral.Parlamentares alemães de partidos de centro e de esquerda correm para legalizar o aborto na Alemanha. Embora o procedimento seja ilegal no país, desde a década de 1990, as mulheres podem interromper a gravidez nos primeiros três meses de gestação sem risco de um processo legal se passarem por um aconselhamento antes do procedimento. O aborto é também expressamente permitido após um estupro, ou se há perigo para a vida ou a saúde física ou psíquica da mulher.

O parágrafo 218 do Código Penal que proíbe o aborto entrou pela primeira vez na legislação da Alemanha em 1871, e há muito vem gerando controvérsias. As deputadas Ulle Schauws, do Partido Verde, e Carmen Wegge, do Partido Social Democrata (SPD), lideram ações para excluí-lo da legislação antes do fim da atual legislatura, em fevereiro de 2025.

A exigência de aconselhamento obrigatório, no entanto, foi mantida, numa tentativa de obter mais apoio entre os partidos. Porém, a proposta de legalização acaba com o tempo de espera de três dias após esse aconselhamento para a realização do procedimento.