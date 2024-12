Presidente do BC alemão defende flexibilizar freio da dívida - Para Joachim Nagel, do Bundesbank, é necessária uma reforma das regras de endividamento público da Alemanha para criar mais espaço para gastos estatais e promover crescimento da economia, estagnada desde 2021.O presidente do Bundesbank, o banco central da Alemanha, Joachim Nagel, se pronunciou por uma reforma do freio da dívida pública do país. Falando ao jornal Financial Times nesta quarta-feira (04/12), afirmou que relaxar essas regras seria "uma abordagem muito inteligente" para permitir mais gastos com defesa e modernização da infraestrutura.

Ele recomendou ainda que se distinga entre gastos de consumo estatais e investimentos, "para obter margem maior para investimentos estruturais", enfatizando que o produto interno bruto (PIB) caiu significativamente, aproximando-se do limite de 60% estipulado nas regras de estabilidade e crescimento da União Europeia.

Nagel considera as atuais perspectivas conjunturais "ainda mais complicadas" do que as do início do século 21. Apesar de na época o desemprego estar ainda mais alto, em compensação "não havia fragmentação geopolítica, e o comércio mundial crescia fortemente". Em sua opinião, 2025 deverá ser "mais um ano com crescimento fraco" para a economia alemã.