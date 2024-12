Entenda o pacote de corte de gastos proposto pelo governo

Para amortecer o impacto político dos cortes de gastos obrigatórios, o governo enviou ao Congresso uma proposta para elevar a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, o que deve causar R$ 35 bilhões em perda de arrecadação. Como compensação, anunciou uma alíquota mínima de 10% para quem recebe mais de R$ 50 mil por mês.

O governo espera que o Congresso aprove ainda neste ano o pacote fiscal, que prevê inclusive um teto no crescimento das emendas parlamentares – verba do Orçamento federal à disposição de deputados e senadores.

Diante da resistência no Congresso em aprovar o pacote, devido a recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que travaram o pagamento de emendas parlamentares, o ministro do STF Flávio Dino decidiu liberar esses recursos, mas com algumas ressalvas, como regras mais claras de transparência sobre a destinação do dinheiro. Para resolver esse cabo de guerra no Congresso, o governo sinalizou que vai liberar R$ 7,8 bilhões em emendas parlamentares individuais e de bancada nos próximos dias.

Se bem-sucedida a negociação, o governo espera sinalizar que vai cumprir seu arcabouço fiscal – regras que determinam os limites de gastos da União, adotadas pelo governo em 2023. Assim, espera-se garantir credibilidade e previsibilidade para a economia e para o financiamento dos serviços públicos como saúde, educação e segurança.

Diante do ceticismo de alguns analistas de mercado sobre a capacidade do plano de equilibrar as contas públicas, o dólar teve uma alta significativa em relação ao real e atingiu pela primeira vez a marca dos R$ 6, após o anúncio.

Entenda a seguir o que está previsto no pacote fiscal do governo.