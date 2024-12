Papa eleva arcebispo de Porto Alegre a cardeal eleitor

O Vaticano destacou que, "em 2021, durante a pandemia, dom Jaime Spengler denunciou a grave crise resultante da disseminação da variante brasileira da covid-19, responsável por centenas de milhares de mortes".

E que "o franciscano de 64 anos (...) tem uma atenção constante pela ecologia e a crise climática em uma terra que, neste 2024, viveu a maior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul com as enchentes de maio".

Opção pela periferia

Os outros novos cardeais são os arcebispos de Lima, Carlos Gustavo Castillo, de Santiago del Estero, Vicente Bokalic (primaz da Argentina), de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera, e de Santiago do Chile, Fernando Natalio Chomali.

Com este Consistório Ordinário Público, o décimo desde que foi eleito papa, em 2013, Francisco, que tem quase 88 anos, continua a moldar o Colégio Cardinalício à sua imagem: mais de 78% dos 140 cardeais eleitores foram escolhidos por ele.

A escolha dos cardeais cabe exclusivamente ao chefe da Igreja Católica. Francisco tem mantido a prática de optar por dioceses remotas, que ele chama de "periferias", incluindo locais onde os católicos estão em minoria, rompendo assim com a prática de destacar arcebispos de grandes dioceses, como Milão ou Paris.