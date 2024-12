Futuro do planeta também depende da saúde do solo - Camada mais superficial age como a pele da Terra e possibilita grande parte da vida. No entanto, construções, agricultura e mudanças climáticas a ameaçam cada vez mais. É preciso uma guinada para salvar a pedosfera.Fala-se muito do solo em debates sobre sustentabilidade, mas sem necessariamente refletir sobre o que representa. Ele é definitivamente mais do que sujeira. Para a ciência, é a pedosfera, a camada mais externa da crosta terrestre, de um a dois metros de profundidade. Metaforicamente, é como a pele do planeta.

O solo se forma quando as rochas sólidas sofrem erosão durante longo tempo, fragmentando-se. Os processos envolvidos podem ser químicos ou mecânicos, como calor e geada, ou quando água ou as raízes das plantas penetram nas pedras. No solo superficial, os componentes minerais das rochas se misturam com uma camada nutritiva de húmus, que microrganismos produzem ao digerir restos vegetais ou animais.

Além da incontável fauna, que inclui vermes e insetos, nessa camada superficial vivem fungos, algas, líquen e bactérias: em um quilo de solo saudável há mais seres vivos do que toda a população humana da Terra. No entanto, são precisos até mil anos para se formarem de dois a três centímetros de solo. Por isso ele conta como um recurso não renovável.