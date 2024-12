Israel diz ter atacado depósitos de armas químicas na Síria - Governo israelense afirma que objetivo é impedir que armas caiam nas mãos de extremistas. Ataques se intensificaram após a queda do regime sírio, diz observador.O ministro do Exterior de Israel, Gideon Saar, disse nesta segunda-feira (09/12) que seu país havia atacado locais suspeitos de armazenarem armas químicas e mísseis de longo alcance na Síria, onde forças rebeldes derrubaram o regime do ditadorBashar al-Assad no domingo.

Saar disse que o objetivo dos ataques é impedir que as armas caiam nas mãos de extremistas e que o único interesse do governo israelense é a segurança de seus cidadãos.

A imprensa israelense havia informado na sexta-feira que os militares haviam atacado um depósito de armas químicas na Síria.