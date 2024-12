Bioma do Ártico passa a emitir mais CO2 do que absorver, diz estudo

Quando o permafrost descongela, o carbono preso no solo é decomposto por micróbios e liberado na atmosfera como dióxido de carbono e metano, dois potentes gases de efeito estufa.

Além disso, as mudanças climáticas intensificam os incêndios florestais na região, cada vez mais frequentes. O fogo não apenas queima a vegetação e a matéria orgânica, liberando carbono na atmosfera, mas também remove camadas isolantes do solo, acelerando o degelo do permafrost e liberando o carbono armazenado.

"A regeneração da vegetação após incêndios florestais geralmente sequestra novamente o CO2 da atmosfera por décadas após o incêndio, mas queimadas mais frequentes e severas, a combustão de carbono abaixo do solo e impactos de longo prazo do fogo no degelo do solo estão resultando em emissões líquidas de carbono para a atmosfera em grandes escalas", diz o texto.

Impacto pode ser irreversível

"A catástrofe climática que estamos vendo no Ártico já está trazendo consequências para as comunidades ao redor do mundo", disse Brenda Ekwurzel, cientista climática da chamada União de Cientistas Preocupados.

"O presságio de uma fonte líquida de carbono sendo liberada mais cedo ou mais tarde não é nada bom. Uma vez atingidos, muitos desses limites de impactos adversos nos ecossistemas não podem ser revertidos."