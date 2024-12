Lula é operado às pressas após sentir forte dor de cabeça

Segundo os médicos, o hematoma teve origem na queda que Lula sofreu em casa no dia 19 de outubro, quando bateu a nuca ao cair no banheiro. Naquele dia ele levou cinco pontos e foi liberado após exames, mas orientado pelos médicos a não realizar viagens longas.

No dia seguinte, Lula cancelou sua viagem à Rússia, onde participaria de um encontro de cúpula do Brics, e acompanhou a reunião por videoconferência.

Apesar de impedido de viajar, Lula foi liberado para as demais atividades. Desde então tem feito exames periódicos de acompanhamento.

O boletim médico do Hospital Sírio-Libanês diz que Lula foi levado à unidade de Brasília do hospital após sentir dor de cabeça. Uma ressonância magnética revelou uma hemorragia intracraniana, causada pelo acidente doméstico do dia 19. O presidente foi então transferido para a unidade de São Paulo do hospital, onde foi operado para a drenagem do hematoma.

Outros problemas de saúde

Este não é o primeiro problema de saúde de Lula desde que retornou à Presidência da República, em janeiro de 2023.