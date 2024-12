Como a queda de Assad afeta o status quo militar da Rússia

Ele acha "interessante a rapidez com que a Rússia tentou chegar a um acerto com o HTS": até pouco tempo atrás, o ministro do Exterior Sergei Lavrov tachava o grupo de "terroristas", mas no fim de semana da tomada de poder eles passaram a ser chamados de "rebeldes". Antes mesmo da queda do regime Assad, o tom dos russos para com os fundamentalistas islâmicos já se tornara "muito mais educado", frisa o politólogo.

O que Moscou tem a oferecer aos rebeldes?

"A Rússia provavelmente espera fazer um acordo com o HTS", observa Galeotti. Mas o que Moscou tem a oferecer? Os rebeldes são até apoiados pela Turquia mas "não querem ser proxy, meros peões turcos, eles precisam de aliados, conexões". E é aí que a Rússia entra na história: "Os russos são bastante cínicos e pragmáticos, isso poderia ajudar o HTS a diversificar sua dependência de Ancara." Nesse contexto, Galeotti recorda que Moscou não só está presente na Síria no âmbito militar, mas também mantém relações comerciais estreitas com ela.

A especialista em Oriente Médio Burcu Ozcelik, do think tank britânico Rusi, não está convencida de que os rebeldes vão aquiescer rapidamente à vontade do Kremlin: "É altamente duvidoso que o HTS vá se apressar em ser percebido como aliado de [presidente russo, Vladimir] Putin, ou a dar sinal verde para uma presença militar russa duradoura no litoral mediterrâneo sírio."

A ressalva é especialmente pertinente "considerando-se que Assad obteve asilo em território russo". Ozcelik prevê longas negociações, em que os protagonistas regionais Rússia e Irã "tentarão adaptar sua política externa para com a Síria".

Caso os militares russos tenham que deixar a Síria, mesmo que parceladamente, "eles não têm boas opções" para onde ir, avalia Mark Galeotti Pois a Síria sob Assad era fortemente dependente de Moscou, e na região não nenhum outro país oferece as mesmas condições.