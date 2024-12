Entenda quais grupos étnicos e religiosos vivem na Síria - Embora as estatísticas careçam de precisão, em função das mortes e deslocamentos durante os 14 anos de guerra civil, população síria é um mosaico complexo com maioria muçulmana sunita.Um dos cantos mais entoados na Síria no momento e entre os sírios da diáspora pode ser traduzido como "Um, um, um, o povo sírio é um". À medida que a população aceita o colapso do regime de Bashar al-Assad, há esperanças de que a paz e a estabilidade estejam chegando ao país dividido.

É impossível obter dados precisos e atuais sobre a diversidade da população da Síria. Isso se deve a uma guerra que durou mais de uma década e que, segundo observadores, pode ter chegado ao fim com a recente derrubada do ditador Assad após uma ofensiva da milícia islâmica HTS (Organização para Libertação do Levante, na sigla em árabe).

Esses números variam muito, a depender da fonte. O Escritório Central de Estatísticas da Síria informou que o país possuía 29,2 milhões de habitantes em 10 de dezembro de 2019. Já um relatório da CIA (serviço de inteligência estrangeira dos Estados Unidos) chamado de " World Factbook" estimava uma população de 20,4 milhões, em julho de 2021. Para o Banco Mundial, havia 23 milhões de pessoas na Síria em 2023. Outras estimativas apontam para um total de 25 milhões.